Melody completa 18 anos - Reprodução / Instagram

Publicado 04/02/2025 14:38 | Atualizado 04/02/2025 14:40

Rio - MC Melody atingiu a maioridade e decidiu celebrar em grande estilo. Para marcar a data, ela posou ao lado de uma Lamborghini Gallardo, avaliada em cerca de R$ 1,1 milhão. Mas, apesar do carrão de luxo, o que realmente chamou a atenção dos seguidores foi a idade da artista.



Melody começou sua carreira ainda muito jovem, e o crescimento da cantora sempre foi motivo de memes na internet. Agora que finalmente completou 18 anos, os fãs encheram as redes sociais com piadas e comentários bem-humorados.



"Finalmente saiu a notícia que todo mundo esperou", brincou um internauta. "Já se passaram 75 anos, e enfim os 18 chegaram", ironizou outro. "Esperei a vida toda por essa data", "Aleluia! Depois de 3 décadas!", "18 em cada perna" e "Só acredito vendo o documento", foram algumas das muitas mensagens deixadas para a cantora.



Além do aniversário, Melody também compartilhou recentemente outro marco importante em sua vida: a formatura no ensino médio . Em janeiro, ela dividiu o momento especial com os seguidores e recebeu uma enxurrada de piadas sobre sua idade, brincando com o fato dela sempre ter "13 anos".