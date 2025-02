Chitãozinho e Xororó no BBB25 - Reprodução/Globo

Publicado 05/02/2025 21:29

Rio - Dia de surpresa no BBB 25! Chitãozinho e Xororó são os convidados do Show de Quarta desta semana. E, antes de se apresentarem, eles invadem a casa mais vigiada do Brasil e surpreendem os participantes.

Os irmãos reúnem os jogadores na sala e cantam "Evidências", em coro. Em seguida, os cantores vão conhecer os cômodos da casa e os participantes os levam até o Quarto Anos 50.

A dupla sertaneja se apresenta no reality na noite desta quarta-feira (5) e tem como convidados especiais os filhos de Xororó, Junior Lima e Sandy.