Giovanna nega harmonização facial - TV Globo

Giovanna nega harmonização facialTV Globo

Publicado 05/02/2025 15:01

Rio - Eliminada do BBB 25, Giovanna participou do tradicional café da manhã com Ana Maria Braga no programa 'Mais Você'. Durante a conversa, comentou sobre sua trajetória no reality e abordou a cirurgia ortognática que realizou em 2022, tema que gerou comentários nas redes sociais.