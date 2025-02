Claudia Ohana falou sobre incêndio nos Estúdios Globo - Reprodução/Instagram

Publicado 18/02/2025 19:27 | Atualizado 18/02/2025 19:34

Rio - Claudia Ohana, de 62 anos, comentou a situação nos Estúdios Globo, na Zona Oeste do Rio, com o incêndio que destruiu parte das cidades cenográficas de "Dona de Mim", próxima novela das 19h, e "Êta Mundo Melhor", futura novela das 18h, e um cenário da série "Tô de Graça", na tarde desta terça-feira (18).

fotogaleria "Oi, gente, estou aqui no Projac hoje e está uma loucura, né? Porque está pegando fogo, estão evacuando, tem helicópteros... Só queria dizer que está tudo bem comigo e espero que lá também esteja tudo bem. Mas acho que queimou bastante, né? A cidade cenográfica", disse nos Stories.

A TV Globo informou em nota que os cenários estavam em fase final de construção e o impacto no planejamento das próximas novelas será avaliado pelas equipes artísticas e de produção da emissora.

Incêndio

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas às 14h05 para conter um incêndio de grandes proporções nos Estúdios Globo. Cerca de 40 militares de 8 unidades atuaram na ocorrência, com o apoio de 15 viaturas e drones equipados com câmeras térmicas.

Durante o combate três brigadistas ficaram feridos, foram prontamente atendidos e levados ao hospital. As causas do incêndio já estão sendo apuradas.