Jade Picon joga futevôlei na praia da Barra da Tijuca - Dilson Silva/Ag.news

Jade Picon joga futevôlei na praia da Barra da TijucaDilson Silva/Ag.news

Publicado 18/02/2025 11:55 | Atualizado 18/02/2025 11:56

Rio- Focada, Jade Picon, 23 anos, não deixa de jogar futevôlei na praia nem mesmo nesses dias de calor com nível 4, em que a temperatura ultrapassa os 40 graus. Nesta terça-feira (18), ela treinou na areia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

fotogaleria

De biquíni marrom cortininha, Jade mostrou que está cada vez mais habilidosa no esporte.

A previsão do tempo indica que esta terça-feira (18) será ainda mais quent e que a segunda-feira (17), quando houve quebra de recorde histórico de temperatura e os termômetros chegaram a marcar 44°C. Além disso, a baixa umidade do ar acende o alerta para a importância de se hidratar.

Em uma entrevista à Fernanda Paes Leme, Jade Picon confirmou que amar a praia e, ao ser questionada sobre o que faz e come para manter o seu 'corpo de deusa', listou alguns alimentos que não faltam em sua dieta:



"Salada, proteína, peixe, verdura...". Ela ainda contou que não ingere nada com açúcar e disse que não sofre com isso: "É meu estilo de vida".



Onda de calor extremo



Segundo o Alerta Rio, a terça será de céu com poucas nuvens e sem chuva. Os ventos estarão variando entre fracos a moderados. As temperaturas permanecem altas e estáveis, com máxima prevista de 42°C e mínima de 22°C.



A umidade relativa do ar poderá apresentar valores entre 21% e 30% no período da tarde. Para esses casos, é importante seguir as seguintes recomendações:



-Beba água;

-Evite exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 16h;

-Use soro nos olhos e nariz para evitar o ressecamento;

-Use protetor solar;

-Não queime lixo e mato;

-Mantenha os ambientes arejados.