Mariana Ximenes aproveita dia de sol intenso na Praia do Leblon

Rio - Mariana Ximenes, de 43 anos, foi vista fotografando um dia de calor intenso na Praia do Leblon, na Zona Sul do Rio, nesta terça-feira (18). Usando um maiô listrado, a artista aproveitou o momento e chegou a dar um mergulho refrescante no mar.



Atualmente no ar como Isis na novela "Mania de Você", Mariana tem conciliado sua rotina de gravações com um novo estilo de vida mais focado na saúde. Em entrevista recente ao Dia, ela revelou que emagreceu 6 kg após mudar seus hábitos e adotar uma rotina mais ativa.



"Agora eu coloquei como prioridade me exercitar, seja ao ar livre ou na academia. Prefiro ao ar livre, mas estou conseguindo encaixar na agenda da forma que dá", disse. A atriz também contou que aproveita os momentos livres para meditar e manter o foco. "Estou mais saudável, e isso é o mais importante. Não foi só uma questão de estética, mas sim de bem-estar", afirmou.



Sobre o desejo de ser mãe, Mariana garantiu que o plano segue firme: "Quero muito, a maternidade faz parte dos meus planos, congelei meus óvulos e na hora certa vai acontecer", revelou.

Relatar erro