Zé Felipe revela ter vivido crise no casamento com Virginia Fonseca - Reprodução / Instagram

Zé Felipe revela ter vivido crise no casamento com Virginia FonsecaReprodução / Instagram

Publicado 18/02/2025 12:59

Rio - Zé Felipe revelou que viveu uma crise recente no casamento com Virginia Fonseca, o que resultou em uma breve separação. Ao responder uma caixinha de perguntas no Instagram, o cantor revelou que ficou separado da influenciadora por seis dias, mas que, ao se reconciliar, a relação ficou ainda mais forte.

fotogaleria

"Já tiveram alguma crise feia que pensaram em se separar?", perguntou um fã. O "Essa ninguém sabe. A gente separou, não é, amor?", respondeu o sertanejo com Virginia confirmando a situação. "Ficamos quantos dias largados? Uns seis?", acrescentou Zé. "Foi por aí", completou Virginia. "Mas voltamos mais apaixonados", disse o artista.



O casal, que tem três filhos – Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 5 meses –, explicou que durante esse período de separação, o ambiente em casa ficou tenso, com pouco contato e até mesmo o cantor dormindo no sofá. "Nem na mesma cama a gente estava dormindo. Largado mesmo. A resenha era bem pouca e não olhávamos na cara um do outro", disse. “O que Deus une ninguém separa", disse, sem revelar o motivo da briga.



Sobre planos de oficializar a união na igreja, Zé Felipe revelou que pretende se casar religiosamente no ano que vem. No entanto, Virginia parece estar mais reticente. "Eu estava organizando para a gente casar, estava vendo tudo, igreja e tal, mas tudo o que falava com ele era tipo assim [nem ligo]. Falei: 'Quer saber? Se você está assim [não dando importância], eu também vou ficar assim]. Agora ele veio com o papo de que quer casar na igreja, mas agora quem não quer sou eu", explicou Virginia, demonstrando sua hesitação.



Questionado se haverá casamento religioso, o sertanejo entregou: "Vamos casar na igreja ano que vem". Virginia, no entanto, desconversou: "Não sei, não. Eu estava organizando para a gente casar, estava vendo tudo, igreja e tal, mas tudo o que falava com ele era tipo assim [nem ligo]. Falei: 'Quer saber? Se você está assim [não dando importância], eu também vou ficar assim'. Agora ele veio com o papo de que quer casar na igreja, mas agora quem não quer sou eu".