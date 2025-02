Fernanda Paes Leme e Pilar - Reprodução/Instagram

Rio - A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme usou as redes sociais na manhã deste domingo, 23, para compartilhar um desabafo. Mãe de Pilar, de 10 meses, fruto de seu antigo relacionamento com o empresário Victor Sampaio, ela falou sobre como a maternidade impacta na sua comemoração do Carnaval, um feriado que ela ama.

"Acordei bem cedo, assim que Pilar 'me chamou' pela babá eletrônica, fiz o ritual da manhã dela, dei mamadeira, viemos pra sala, consegui fazer rapidinho um café pra mim, ela tava brincando no andador, fiquei olhando pra ela e meu peito estufou, comecei a chorar de gratidão. Não existe outro lugar no mundo que eu queria estar... fui lá e pedi uma abraço pra ela... chorei mais", iniciou ela. "Acordei bem cedo, assim que Pilar 'me chamou' pela babá eletrônica, fiz o ritual da manhã dela, dei mamadeira, viemos pra sala, consegui fazer rapidinho um café pra mim, ela tava brincando no andador, fiquei olhando pra ela e meu peito estufou, comecei a chorar de gratidão. Não existe outro lugar no mundo que eu queria estar... fui lá e pedi uma abraço pra ela... chorei mais", iniciou ela.

"Sempre fui do Carnaval... e estou só ajustando tempo e espaço... o meu pré-Carnaval foi só dela... e também vou conseguir curtir sozinha e depois mais ainda com ela! A gente acha que não, mas tudo vai se encaixando de novo... de um jeito novo e, no meu caso, bem mais especial... porque agora tenho minha melhor amiga junto comigo", completou a artista.



Em seguida, ela contou que aos fins de semana não tem ajuda. "Desde que ela nasceu, só [tenho ajuda] quando viajamos e tal, e a Didi, babá da semana, às vezes vai junto. Mas estou a procura de uma folguista, até por conta da nova configuração familiar... mas não é fácil encontrar", declarou Fernanda.