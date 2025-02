Mari Fernandez: 'Projeto marca minha vinda para o sertanejo' - Divulgação

Rio - Com um DVD totalmente voltado para o sertanejo, Mari Fernandez celebra o lançamento do segundo volume do projeto "Ao Vivo no Rio de Janeiro", trazendo músicas inéditas e um olhar mais maduro sobre sua trajetória, do piseiro até a viola caipira. Em entrevista, a cantora revela os motivos que a levaram a gravar na cidade, comenta a escolha da animada "Choro, Gelo e Gin" para embalar o Carnaval e fala sobre sua preparação para a intensa agenda de shows. Além disso, reflete sobre sua identidade visual, o envolvimento em todos os processos da carreira e compartilha participações dos sonhos.



O que diferencia essa segunda fase do DVD da primeira?



Ah, eu acho que as músicas, né? O que diferencia é que vêm músicas novas nessa segunda parte do DVD. O DVD foi todo pensado e voltado para o lado do sertanejo. A escolha dos looks, a escolha da produção musical. E eu acho que o DVD ficou lindo, maravilhoso. Sou muito grata pelo público do Rio de Janeiro, e toda a galera por ter me apoiado muito nesse DVD.



Sobre o lançamento de "Choro, Gelo e Gin" para o Carnaval. Como foi essa escolha?



É uma música que é focada para o Carnaval, é uma música bem alegre. É uma faixa bem para cima, eu acho que a galera vai se identificar muito, foi por isso que eu escolhi lançar o volume 2 nessa data, já pertinho do Carnaval. A galera já tá começando a criar clima, se aquecendo para os bloquinhos.



A música combina com essa atmosfera de festa? Você gosta de Carnaval?



Ah, eu amo Carnaval. Quem é que não gosta de Carnaval? Eu, graças a Deus, sempre tive experiências incríveis com essa festividade. Eu me surpreendi muito na primeira vez que eu subi num trio elétrico e senti a energia de um pouquinho de como é o Carnaval. Graças a Deus, já é meu terceiro ano fazendo festas de Carnaval. E a 'Chorizinha' foi escolhida justamente para essa época do ano, para trazer um pouco dessa cultura, de alegria, de animação.



Por que o Rio de Janeiro foi escolhido para a gravação?



A escolha do Rio de Janeiro... O Rio me surpreendeu muito nos últimos anos. O tanto que o meu trabalho cresceu no Rio de Janeiro. Primeiro, eu tenho um carinho muito grande pelos cariocas. Carioca é, assim, uma coisa de outro mundo. Vocês são sensacionais, muito receptivos. Segundo, eu senti muito que o público carioca me abraçou quando gravei alguns vídeos com o pagode. Eu recebi convites de Ludmilla, Ferrugem, Dilsinho. Foi aí que percebi que minhas músicas estavam tocando muito no Rio de Janeiro. Minha agenda de shows ficou uma loucura, com contratantes tanto do interior quanto da capital.

Essa é sua transição do piseiro para o sertanejo marca sua entrada definitiva no seguimento?



Marca de fato, né? Eu sou muito grata a tudo que vivi com forró e piseiro, mas sempre tive grandes referências no sertanejo. Esse projeto marca realmente minha vinda para o sertanejo. Foi meu primeiro projeto 100% sertanejo e que as pessoas realmente estão me vendo gravar músicas sertanejas sozinha. Antes, eu gravava muito com feats, como Gustavo Mioto, Isaías Rodolfo, Matheus & Kauan. Agora, foi a primeira vez que meu público me viu cantando sertanejo sozinha. Mas isso não significa que vou abandonar minhas raízes. Eu sou nordestina, né? Pelo amor de Deus (risos), não tem como viver sem forró também.



Como é sua preparação para uma maratona intensa de Carnaval?



Ah, é uma grande preparação, né? Eu sempre gosto muito de entregar o melhor de mim no palco. Então, quando chega a época de Carnaval, São João, eu me dedico muito para entregar o melhor show, com novidades, músicas novas, efeitos especiais no palco. Eu treino, cuido da alimentação, levo fonoaudióloga, maquiador, toda uma equipe para garantir que o show aconteça. E, para relaxar, boto um louvor.



O que foi essencial para o seu sucesso?

Graças a Deus, eu sou muito grata porque, cada dia que passa, sou mais surpreendida com o quanto meu trabalho tem chegado mais longe. Acho que o essencial foi Deus, porque sem Ele a gente não chega a lugar nenhum. Segundo, minha conexão com meus fãs. Tenho eles sempre perto, trazendo para os projetos, envolvendo na minha vida e música. E também minha determinação. Sou muito focada, perfeccionista e detalhista no que quero.



Você está envolvida em todos os processos da sua carreira?

Sim, para mim não tem hora ruim para trabalhar. Gosto de estar sempre escutando música, compondo, participando de todos os processos, desde marketing até lançamento e composições. Opino em tudo: eventos, produções musicais, criação das músicas, detalhes do DVD, palco, roupas. Acho que isso é um diferencial, estar 100% envolvida faz a carreira crescer.



Sua identidade visual está evoluindo com essa nova fase?



Graças a Deus, conforme vou fazendo cada trabalho, minha imagem vai se fortalecendo junto com a música. Passei pelo processo de ter uma música viral sem as pessoas conhecerem minha imagem. Foi aí que decidi trabalhar para mudar isso. Hoje, sinto que conhecem minha história e minha vida tanto quanto conhecem minhas músicas.



Quais são os próximos projetos para o ano? E se pudesse fazer um top 3 de participações dos sonhos?



Esse ano tem muita gravação e projeto novo. Acabei de assinar contrato com a Som Livre. Esse ano vai ser de foco, muito trabalho e lançamentos no sertanejo. Primeiro lugar, Roberto Carlos, seria uma felicidade imensa. Segundo, Chitãozinho & Xororó. Terceiro, Zezé Di Camargo & Luciano. Aí eu zerava o game.