Paloma Bernardi usa look decotado para curtir o Bloco da Favorita

Rio - Paloma Bernardi, de 39 anos, ousou no figurino para curtir o Bloco da Favorita, que agitou os foliões na Rua Primeiro de Março, no Centro do Rio, neste sábado (22). O Carnaval deste ano é o quarto da atriz como musa do trio elétrico.

A artista escolheu uma fantasia decotada de Gladiadora Carnavalesca para aproveitar a festa no bloco idealizado pela promoter Carol Sampaio.

Relatar erro