Adriana BombomReprodução/Instagram

Publicado 22/02/2025 10:01 | Atualizado 22/02/2025 10:07

Rio - Adriana Bombom, de 51 anos, ostentou seu abdômen trincado na manhã deste sábado (22) em uma praia do Rio de Janeiro. Usando a parte de cima do biquíni, a atriz e apresentadora deixou parte do seu minishort aberto e posou com a orla de fundo. Na legenda da publicação, ela postou um texto falando de si mesma na terceira pessoa.

"Sol brilhando, mar ao fundo e o calor do Rio refletindo na pele dourada. A mulher carioca exala força e beleza, dona de um corpo escultural esculpido pelo lifestyle de Copacabana e Ipanema. Com a energia vibrante do verão, ela é a essência do charme tropical, livre, radiante e cheia de atitude", escreveu Bombom.



Nos comentários da publicação, a ex-assistente de palco de Xuxa recebeu diversos elogios. "Maravilhosa, que abdômen. Eu também tenho, viu (risos)", brincou uma pessoa. "Encantadora demais", declarou outra. "Poderosa como sempre, Adriana", enfatizou uma fã. "Linda, abdômen de milhões", acrescentou mais uma.



Confira: