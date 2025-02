Preta Gil exibiu mudança no cabelo após internação - Reprodução/Instagram

Preta Gil exibiu mudança no cabelo após internação Reprodução/Instagram

Publicado 22/02/2025 20:33

fotogaleria "New hair por aqui!", anunciou nas redes sociais. A artista posou ao lado de Augusto Allencar, um dos responsáveis por alongar e fazer mechas douradas nos fios de Preta Gil.

A cantora recebeu diversos elogios dos amigos. "Ficou lindo", escreveu Angélica. "Linda Linda Linda", comentou Ludmilla. "Está maravilhoso", disse Maju Coutinho. "Tá linda, 12 aninhos", brincou Heloisa Périssé. "MEU SENHOR! Está uma deusa", destacou Gominho.

Luta Pela Vida

Preta Gil foi diagnosticada com um tumor no intestino em janeiro de 2023, mas anunciou a remissão da doença no final do mesmo ano. Contudo, em agosto de 2024, exames de monitoramento revelaram o retorno do câncer, com dois tumores nos linfonodos, um nódulo no ureter e metástase no peritônio. A cirurgia realizada em dezembro foi um procedimento extenso para a retirada dessas novos tumores.

Durante a cirurgia, Preta precisou reimplantar parte do ureter direito, que liga o rim à bexiga, além de passar por uma reconstrução nesta região. Devido ao câncer no intestino, ela precisa usar uma bolsa de colostomia definitiva para a eliminação de fezes.