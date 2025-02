Sheila Mello - Reprodução/Instagram

Sheila MelloReprodução/Instagram

Publicado 22/02/2025 07:54 | Atualizado 22/02/2025 07:56

Rio - A dançarina Sheila Mello, de 43 anos, compartilhou uma série de fotos usando um dos looks que escolheu para participar do programa Domingão com Huck, apresentado por Luciano Huck, que será exibido neste domingo, 23, na TV Globo.



Na ocaisão, a loira apostou em um vestido repleto de brilho e sem alças. Nos bastidores, ela fez charme: "Pega essa produção aí, bebê! Domingo é dia de Batalha do Lip Sync no Domingão! E é claro que quero todo mundo assistindo comigo, porque foi muito divertido participar!", escreveu na legenda da publicação.

Os internautas rasgaram elogios nos comentários. "Sheila Mello “vinho” ??? Fica melhor a cada dia", ressaltou um seguidor. "Você é uma Deusa", escreveu uma fã. "Ela não promete nada e entrega TUDO!", apontou outra seguidora.



