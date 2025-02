Maisa Silva compartilhou fotos durante folga - Reprodução/Instagram

Publicado 21/02/2025 22:07

Rio - Maisa, de 22 anos, compartilhou uma série de registros do tempo livre no Rio de Janeiro entre as gravações de "Garota do Momento", novela das 18h da TV Globo. Intérprete da vilã Bia, a artista brincou com os seguidores ao exibir os momentos de tranquilidade.

"Olha que mulher tranquila e calma fora do trabalho", escreveu na legenda.

As fotos da jovem atriz ganharam diversos comentários. "Maravilhosa" afirmou um internauta. "Maísa é aquela pessoa que parece que é alguém da família viajando", destacou outro. "Uma Prima dessa", escreveu um terceiro, citando a maneira que Maisa chama os fãs.