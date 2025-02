Lucas Lucco comentou internação de Whindersson Nunes - Reprodução/Instagram

Lucas Lucco comentou internação de Whindersson NunesReprodução/Instagram

Publicado 21/02/2025 19:23

Rio - Nesta sexta-feira (21), Lucas Lucco publicou um texto comentando a decisão de Whindersson Nunes de se internar em uma clínica psiquiátrica de forma voluntária na última semana . O cantor, diagnosticado com bipolaridade, elogiou a bravura do comediante.

fotogaleria

"Eu fiquei muito tocado com a atitude (com certeza incentivada pelas pessoas que amam ele) do Whindersson de procurar um suporte profissional como a 'internação'. Essa palavra não é a mais adequada. Por isso, prefiro chamar de 'retiro'", escreveu nos Stories.