Larissa Manoela - Victor Knabben

Publicado 21/02/2025 17:43

Rio - Larissa Manoela surpreendeu seus seguidores ao compartilhar mais registros de seu casamento com André Luiz. Na publicação desta sexta-feira (21), a atriz divulgou momentos dos bastidores da cerimônia.



As imagens mostram o vestido fora do corpo, os detalhes da maquiagem e os últimos retoques antes da entrada para a cerimônia. Na legenda, Larissa expressou sua emoção ao reviver a data. "Quando você abre o álbum do casamento e se surpreende com novos registros do grande dia. Se existisse uma maneira de voltar pra um dia específico, eu certamente voltaria pra esse!", escreveu.Os seguidores reagiram à publicação com mensagens de carinho. "Você estava tão perfeita que seu casamento foi digno das princesas da Disney", escreveu outro. "A princesa da Disney existe e eu posso provar", acrescentou mais um. Outra fã relatou sua emoção ao ver a trajetória da atriz: "Eu sempre fico emocionada quando paro pra rever você casando. Te conheci quando ainda era criança, te acompanho desde então. Como é lindo ver você vivendo, crescendo, sendo feliz".