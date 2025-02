Lady Gaga - Reprodução / Instagram

21/02/2025

Rio - Com show confirmado na Praia de Copacabana no dia 3 de março , a relação de Lady Gaga com o Rio de Janeiro não é de hoje. Desde sua primeira e única passagem pela capital fluminense em 2012, durante a turnê "Born This Way Ball", a artista demonstrou seu carinho pelo Brasil de maneira única. Na ocasião, ela eternizou esse vínculo ao tatuar a palavra "Rio" na nuca, utilizando a caligrafia de crianças de uma favela carioca.

A relação da cantora com o Brasil teve um momento difícil em 2017, quando precisou cancelar sua participação no Rock in Rio devido ao agravamento de sua fibromialgia, uma condição que causa fortes dores musculares. Na época, Gaga fez questão de expressar sua frustração e carinho pelo público brasileiro.



"Fui levada ao hospital, não é simplesmente dor no quadril ou desgaste da estrada, estou com dor severa. Mas estou em boas mãos com os melhores médicos. Por favor, não esqueçam do meu amor por vocês. Lembrem-se de anos atrás quando tatuei 'Rio' no meu pescoço, um desenho escrito por crianças nas favelas. Vocês ocupam um lugar especial no meu coração, eu amo vocês", declarou a artista em uma publicação no Instagram.



O cancelamento da apresentação gerou grande frustração entre os fãs e deu origem a um dos memes mais emblemáticos daquele ano. Um vídeo viralizou nas redes sociais mostrando uma pessoa passando de carro em frente ao hotel Fasano, em Ipanema, e gritando para os fãs da cantora: "Ela não vem mais". A frase rapidamente ganhou popularidade e se tornou símbolo do episódio.



Agora, sete anos depois, Lady Gaga retorna ao Brasil com um espetáculo grandioso à beira-mar. A expectativa dos fãs é enorme, para muitos, essa será a oportunidade de finalmente ver de perto a estrela pop.