Publicado 21/02/2025 10:52 | Atualizado 21/02/2025 10:56



Rio - O rapper Oruam, de 23 anos, lançou seu primeiro álbum, "Liberdade", poucas horas após ser detido no Rio por "direção perigosa" . O artista aproveitou as imagens da prisão para promover o novo trabalho e se manifestou nas redes sociais, afirmando que responderia às críticas por meio da música.

"Não aguento mais todo mundo falando de mim. Minha mente tá uma confusão", publicou no Instagram. Em um trecho da faixa "Madrugada é solidão", Oruam se defende: "Meu senhor, sou MC, não sou bandido / ... / Adora julgar minha luta / Mas não vem de onde eu venho".

O cantor foi preso após tentar manobrar o carro na contramão para evitar uma abordagem policial. Ele foi levado ao 16º Distrito Policial e autuado por direção perigosa. A fiança de R$ 60 mil foi paga pelo também rapper Orochi, permitindo sua liberação no mesmo dia.

Com 15 faixas, "Liberdade" conta com colaborações de MC Poze do Rodo, Borges, Orochi, MC Ryan SP e outros nomes do funk e do rap. Na capa do álbum, Oruam aparece ao lado de sua família, todos vestindo camisetas com o rosto do pai, Marcinho VP, um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho, está preso desde 1996 por crimes como tráfico, formação de quadrilha e assassinato.

O nome artístico de Oruam é Mauro ao contrário, referência ao seu nome de batismo, Mauro Davi dos Santos Nepomuceno. Criado na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio, ele tem tatuagens em homenagem ao pai e ao traficante Elias Maluco, condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes em 2002.