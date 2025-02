Marcos Oliveira vai morar no Retiro dos Artistas - Reprodução do Instagram

Marcos Oliveira vai morar no Retiro dos ArtistasReprodução do Instagram

Publicado 21/02/2025 19:15

fotogaleria

Em entrevista para a Quem, o ator explicou que a decisão veio após a esperança de justiça se frustrar. "Da última vez, eu ainda tinha esperança que a justiça seria feita e que o estelionatário que aplicou o golpe em mim e em outros idosos seria preso finalmente, a dívida que ele fez em meu nome seria encerrada e eu poderia seguir com minha vida, trabalhando e cuidando da minha saúde como eu estava. Mas o tempo passou e a justiça não foi feita ainda", declarou.Em 2022, Marcos denunciou à polícia que um homem, ao se oferecer para administrar suas redes sociais, teve acesso ao seu celular e contraiu empréstimos em seu nome. O golpe gerou uma dívida de aproximadamente R$ 500 mil.O ator revelou que sua situação financeira piorou desde então. "Depois do golpe que o estelionatário me aplicou em 2022, piorou consideravelmente, pois além de ter que me manter, ele fez dívidas em meu nome, usando meus documentos de forma criminosa e realizando empréstimos que hoje estão chegando a meio milhão de reais. Se eu soubesse na época que eu poderia ter acesso a estes empréstimos, eu teria comprado uma casinha ou sítio pra eu morar. Nunca tive essa pretensão de pegar o que não é meu e nunca fui de viver às custas de algo que não fosse meu trabalho", afirmou.Segundo Marcos, os empréstimos foram possíveis porque seu nome estava limpo. Ele lamentou que outros idosos também tenham sido vítimas. "Não fui a primeira vítima dele. Se a justiça tivesse condenado ele à prisão logo no primeiro golpe que ele aplicou a uma idosa, nem eu e nem os outros idosos teriam sido prejudicados. Eu fui o mais prejudicado, porque meu limite no banco era bom. Sempre paguei todas as minhas contas e nunca devi nada pra ninguém. Agora, preciso ter trabalho até para me sustentar, pois até a aposentadoria foi comprometida e mesmo que não fosse, é impossível sobreviver com aposentadoria". O caso segue na justiça.A doação de Marieta Severo para o Retiro dos Artistas ocorreu antes de saber que Marcos seria um dos beneficiados. "Muitos artistas ajudam com dinheiro, bens, serviços, tempo, divulgação, fazendo shows. Eu mesmo já ajudei antes o Retiro, com show beneficente, pois o Retiro sobrevive com doações de artistas e pessoas da sociedade. A Marieta procurou o Retiro um tempo atrás para ajudar e a administração comentou sobre estes espaços para construção de casas. Ela, pelo que eu soube, decidiu doar o material e a mão de obra. Mas por uma coincidência do universo, caiu de neste momento ter uma vaga", explicou.A advogada e amiga do ator, Rose Scalco, solicitou a vaga para Marcos na instituição. Ao saber que Marieta financiava a obra, ele a agradeceu e fez um pedido. "Foi uma coincidência do universo. Eu até mandei mensagem pra ela e ela me respondeu com tanto carinho, disse que eu poderia pedir o que quisesse pra ela comprar pra casa. Eu agradeci muito e disse que só espero ter paz e um ar-condicionado, se fosse possível. Ela respondeu que isso já estava nos planos que eu nem precisava pedir (risos). Eu rio agora, mas choro quando lembro".Marcos está otimista com a mudança e deseja continuar trabalhando. "Quero logo recomeçar minha vida, morando lá, com mais tranquilidade, para continuar trabalhando. Até porque o trabalho não para e eu nem quero parar de trabalhar. Atuar é o que me mantém vivo. Tenho filme pra fazer com o Carlos Leal, produtor de São Paulo, um espetáculo lindo que estamos começando a ensaiar e publicidades", concluiu.