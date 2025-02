Gil do Vigor, jacira Santanna e Adriane Galisteu - Reprodução/Instagram

Gil do Vigor, jacira Santanna e Adriane GalisteuReprodução/Instagram

Publicado 21/02/2025 17:56

Rio - Em suas redes sociais, Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 14 milhões de seguidores.



Nesta sexta-feira, 21, o ex-BBB publicou uma foto em que aparece sorridente ao lado da mãe Jacira Santanna e de ninguém mais ninguém menos do que Adriane Galisteu.

Na legenda, o famoso fez questão de elogiar a apresentadora. "Um prazer conhecê-la, Adriane Galisteu. Que mulher incrível e cheia de luz. Que honra te conhecer. E em nossos corações, o amor pelos realities", escreveu ele.



Gilberto participou do Big Brother Brasil 21, reality show exibido pela Rede Globo, enquanto Adriane Galisteu é a atual apresentadora de A Fazenda, reality da RecordTV.