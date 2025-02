Deniziane foi pedida em namoro pelo advogado Rodrigo Reis - Reprodução/Instagram

Publicado 21/02/2025 16:57 | Atualizado 21/02/2025 17:02

Rio - Deniziane Ferreira contou aos seguidores nesta sexta-feira (21) que foi pedida em namoro pelo advogado Rodrigo Reis. A ex-integrante do "BBB 24" teve o relacionamento oficializado durante viagem romântica para Campos do Jordão, em São Paulo.

fotogaleria "Quem diria que um amor de verão subiria a serra, né? Desde o primeiro dia que te vi, senti que seria algo especial. Algo na tua energia, no teu jeito de olhar, me fez perceber que não era só mais um encontro qualquer. Cada momento ao teu lado tem sido leve, verdadeiro e cheio de significado", declarou a ex-BBB.

Os dois se conheceram na virada do ano em Pernambuco. "Um Réveillon que mudou nosso destino, nos uniu de um jeito inesperado, mas que tem sido tão especial. Que esse sentimento só cresça e que a gente continue construindo algo bonito juntos, sempre na presença de Deus".

Nos Stories, a influenciadora comemorou a nova fase na vida pessoal. "O pedido veio, e é claro que eu disse 'siiim'. Obrigada por tudo. A maneira que você me trata e trata o meu filho é a coisa mais preciosa e importante para mim. O amor de verão virou para a vida".

Nona eliminada do "BBB 24", Deniziane viveu um breve relacionamento com Matteus Amaral durante o confinamento no reality show da TV Globo. O vice-campeão da temporada também se relacionou com Isabelle Nogueira dentro do programa.