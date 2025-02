Lady Gaga - Reprodução / Instagram

Lady Gaga Reprodução / Instagram

Publicado 21/02/2025 11:57 | Atualizado 21/02/2025 12:07

Rio - A espera acabou para os fãs brasileiros de Lady Gaga. A cantora anunciou nesta sexta-feira (21) que fará um show gratuito na Praia de Copacabana, no Rio, no dia 3 de maio. Nas redes sociais, a estrela pop expressou sua empolgação e emoção por finalmente retornar ao país.



fotogaleria

"É uma grande honra ser convidada para cantar para o Rio -durante toda a minha carreira, os fãs no Brasil foram parte essencial do coração dos little monsters", iniciou.



A cantora relembrou o cancelamento de sua apresentação no Rock in Rio de 2017 devido a problemas de saúde e agradeceu ao público brasileiro pela compreensão na época. "Eu estive morrendo de vontade de me apresentar para vocês por anos e fiquei de coração partido quando precisei cancelar anos atrás porque fui hospitalizada. O fato de vocês terem compreendido que eu precisava desse tempo para me recuperar significou o mundo para mim."



Gaga garantiu que o show na capital fluminense será inesquecível. "Agora estou de volta, me sentindo melhor do que nunca, e trabalhando muito para garantir que este show seja um que vocês jamais esquecerão. Preparem-se para o CAOS na praia!"