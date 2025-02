MC Daniel e o filho, Rás - Reprodução / Instagram

Publicado 21/02/2025 09:49

Rio - MC Daniel, de 26 anos, apresentou ao público o rosto de seu primeiro filho com a influenciadora Lorena Maria, de 25 anos. O bebê, que recebeu o nome de Rás, nasceu na madrugada da última terça-feira (18) e teve seu rosto revelado pelo cantor em uma publicação no Instagram na noite desta quinta-feira (20).

"Prazer, príncipe Rás", escreveu o cantor. Na imagem, o bebê aparece sorrindo.



O nome do bebê tem um significado especial. Rás significa "chefe" e é inspirado no imperador da Etiópia Rás Tafári, mais conhecido como Haile Selassie, que governou entre 1930 e 1974. Selassie é considerado uma figura central no movimento religioso rastafári.



O casal deixou a maternidade ainda na terça, sendo recebido por uma multidão de fãs. Para comemorar o nascimento do filho, MC Daniel e Lorena Maria distribuíram R$ 10 mil em cestas básicas aos fãs que os aguardavam na saída do hospital.



Rás nasceu na Maternidade Perinatal, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, às 0h27. O parto, inicialmente planejado para ser normal, precisou ser realizado por meio de uma cesariana devido a oscilações nos batimentos cardíacos do bebê.