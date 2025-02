Paolla Oliveira mostrou lugar onde guarda as fantasias do Carnaval - Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira mostrou lugar onde guarda as fantasias do Carnaval Reprodução/Instagram

Publicado 21/02/2025 20:12

Rio - Paolla Oliveira, de 42 anos, compartilhou um vídeo mostrando um cômodo especial de sua casa reservado para as fantasias de Carnaval. A rainha de bateria da Grande Rio detalhou o processo criativo que resultou nos figurinos usados nos ensaios.

fotogaleria "Vem cá, nunca mostrei aqui para ninguém. Na verdade, tá uma grande. Estou no meio do processo todo de Carnaval e das roupas mil, mas aqui tem um pouco das minhas coisas de Carnaval. Muita história", afirmou.

Neste ano, a agremiação de Duque de Caxias levará para Avenida uma homenagem ao estado do Pará. "As lendas são muito importantes, têm a ver com as encantarias, com o enredo e as três princesas turcas. As lendas falam sobre Carina, Erondina e Mariana, representadas por diferentes animais, como a onça, a borboleta e a cobra, cada uma com seu significado", explicou Paolla.

A atriz apontou a fantasia usada no primeiro ensaio técnico como a preferida até agora. "A do boto foi uma das que mais gostei, foi especial", contou. "O segredo, que não é nada secreto e que vira uma superstição, é usar uma roupa que simbolize o sol, algo iluminado. A do dia é importante, mas cada história contada com esses trajes tem um significado muito especial para mim."

Despedida

"Tenho um trabalho muito importante que eu corri atrás e vai demandar de mim de uma maneira diferente, que é a novela. E tenho uma questão familiar, delicada, essas coisas que a gente não escolhe de saúde, e fazer escolhas na hora certa a gente tem que fazer. Vou cuidar dos meus, acalmar meu coração para depois não me arrepender."