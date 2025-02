Kelly Key - reprodução Instagram

Publicado 21/02/2025 18:42

Rio - Kelly Key compartilhou com seus seguidores detalhes sobre sua vida após a mudança para Angola. A cantora revelou que agora trabalha de forma totalmente remota como influenciadora de marcas no Brasil. Na sexta-feira (21), ela contou que estava tão focada no trabalho que quase esqueceu de buscar o filho, Artur, na escola. "Muitas vezes eu não presto atenção nos horários, fico focada no trabalho, eu coloco alertas. Deu certo”, disse.

A cantora ressaltou que tem aproveitado um ritmo mais tranquilo desde a mudança. "É o mood do final de semana, sexta-feira já tem cara de final de semana. É privilégio da vida adulta, de quem trabalhou desde os 17 anos". A cantora ressaltou que tem aproveitado um ritmo mais tranquilo desde a mudança. "É o mood do final de semana, sexta-feira já tem cara de final de semana. É privilégio da vida adulta, de quem trabalhou desde os 17 anos".

Kelly Key destacou que nunca teve finais de semana livres na adolescência por conta da agenda profissional. Agora, a rotina permite mais tempo para descanso e atividades pessoais. "Agora é de casa, com mais qualidade de vida, com tempo para dormir, acordar, treinar todo dia. Coisa boa".

A mudança para Angola aconteceu em 2023. Kelly Key explicou que a decisão estava sendo considerada há muito tempo, principalmente por seu marido, Mico Freitas, ser angolano.

"O Mico, meu marido, é angolano e nós estamos juntos há 22 anos. Quando eu o conheci, foi aqui em Angola, fazendo show. Durante todo esse período, a gente sabia que, em algum momento, a gente ia ter que vir pra cá. Isso levou o tempo necessário para acontecer. Depois de 20 anos, cá estamos nós, vivendo algo que já deveria ter acontecido há mais tempo".