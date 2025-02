Carolina Dieckmann - Reprodução/Instagram

Rio - Em suas redes sociais, Carolina Dieckmann sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de oito milhões de seguidores.



Nesta sexta-feira, 21, a atriz publicou um vídeo em que aparece montando um look para curtir o Carnaval com muito brilho, como a folia pede.



No início, a famosa apareceu com a parte de cima de um biquíni todo metalizado e uma calcinha branca. Em seguida, ela colocou uma calça jeans com detalhes de brilho prateado.



Para completar o look, Carol apostou em brincos compridos, um acessório de cabeça e sapatos de salto alto. "Ainda não é Carnaval, mas já tem blocos, bailes e tals por aí, né? Então bora brilhar nos lookinhos? Me diz aqui se você curtiu", escreveu ela na legenda.



Atualmente, Carolina Dieckmann se prepara para interpretar Leila no remake da novela Vale Tudo, que deve estrear no dia 31 de março ano na Rede Globo.



