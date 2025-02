Walter Salles e Fernanda Torres - Reprodução/Divulgação

Walter Salles e Fernanda TorresReprodução/Divulgação

Publicado 21/02/2025 18:58 | Atualizado 21/02/2025 19:10

Rio - Em clima de Copa do Mundo para o Oscar, o Canal Brasil prepara um esquenta para a maior premiação do cinema norte-americano. Nos dias 22 e 23 de fevereiro e 1º de março, serão exibidos longas-metragens brasileiros indicados nas edições anteriores do evento durante a Maratona Oscar. No dia 2 de março, a Maratona Fernanda Torres reúne filmes estrelados pela atriz, que concorre na categoria por sua atuação em “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles. E nos dias 26 de fevereiro e 3 março, o canal apresenta filmes dirigidos pelo cineasta na Sessão Especial Walter Salles, cujo longa também disputa as estatuetas de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.

Nos dias 22 e 23 de fevereiro e 1º de março, a Maratona Oscar exibe os longas: “Central do Brasil”, de Walter Salles (Melhor Filme e Atriz, para Fernanda Montenegro - 1999); “Cidade de Deus”, de Fernando Meirelles (Melhor Direção, Roteiro Adaptado, Montagem e Fotografia - 2004); “O Beijo da Mulher-Aranha”, de Hector Babenco (Melhor Diretor, Ator e Roteiro Adaptado - 1986); “O Que É Isso, Companheiro?”, de Bruno Barreto (Melhor Filme Internacional - 1998); “O Quatrilho”, de Fábio Barreto (Melhor Filme Internacional - 1996) e “O Menino e o Mundo“, de Alê Abreu (Melhor Filme de Animação - 2016).Nos dias 26 de fevereiro e 3 de março, o Canal Brasil apresenta a Sessão Especial Walter Salles, com a exibição de “Terra Estrangeira”, “O Primeiro Dia” e “Central do Brasil”.A cerimônia do Oscar acontece no dia 2 de março e, na mesma data, o Canal Brasil exibe a Maratona Fernanda Torres, com os filmes “Inocência”, de Walter Lima Jr.; “O Que É Isso, Companheiro?”, de Bruno Barreto; “Saneamento Básico, o Filme”, de Jorge Furtado, e “Os Normais”, de José Alvarenga Jr.22/02, 23/02 e 01/03 a partir das 20hSábado, 22/02, às 20h, e madrugada de 1/03 para 2/03, à 0h.16 anosHector BabencoDois prisioneiros dividem a mesma cela e aprendem a conviver e a se respeitar. Um deles é homossexual e distrai, através das histórias que conta, seu companheiro de cela, um preso político que sofre por estar longe da mulher que ama.Sábado, 22/02, às 22h05, e madrugada de 1/03 para 2/03, às 2h0516 anosBruno BarretoO jornalista Fernando (Pedro Cardoso) e seu amigo César (Selton Mello) abraçam a luta armada contra a ditadura militar no final da década de 60. Os dois se alistam num grupo guerrilheiro de esquerda e, em uma das ações, César é ferido e capturado pelos militares. Fernando então planeja o sequestro do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Charles Burke Elbrick (Alan Arkin), para negociar a liberdade de César e de outros companheiros presos.Domingo, 23/02, à 0h, sábado, 01/03, às 20hWalter SallesDora (Fernanda Montenegro) trabalha escrevendo cartas para analfabetos na Central do Brasil, estação de onde saem trens rumo à periferia do Rio de Janeiro. Uma de suas clientes é Ana (Soia Lira), que deseja escrever uma carta para o marido distante, acompanhada do filho, Josué (Vinícius de Oliveira). O menino sonha em encontrar o pai que nunca conheceu. Ao sair da estação, Ana morre em um acidente e deixa Josué abandonado.Domingo, 23/02, às 20h, e madrugada de 1/03 para 2/03, às 5h55LivreAlê AbreuSinopse: Um menino mora com os pais em uma pequena cidade do campo. Diante da falta de trabalho, um dia, ele vê o pai partindo para a cidade grande. Os dias que se seguem são tristes e de memórias confusas para o garoto. Até que então ele faz as malas, pega o trem e vai descobrir o novo mundo em que seu pai mora.Domingo, 23/02, às 21h20, e madrugada de 1/03 para 2/03, às 4hLivreFábio BarretoCelebra-se o casamento de Ângelo e Teresa. Com o passar do tempo, porém, Teresa desencanta-se. Mássimo chega ao povoado e, quando a encontra, não consegue esconder a imediata atração que sente. Indicado ao Oscar de melhor filme em língua estrangeira.Domingo, 23/02, às 23h15, e sábado, 01/03, às 21h5016 anosFernando MeirellesOs caminhos de duas crianças divergem nas favelas do Rio, enquanto um se esforça para se tornar um fotógrafo e o outro um chefe do tráfico.Quarta, dia 26/02, a partir das 21h, e segunda, dia 03/03, a partir das 20hHorário: Quarta, dia 26/02, às 21h, e segunda, dia 03/03, às 21h50Classificação: 16 anosDireção: Walter Salles e Daniela ThomasSinopse: Após a morte de sua mãe, um jovem brasileiro decide deixar seu país e viajar para a terra natal de sua mãe. Em uma terra estrangeira, ele encontra o amor e o perigo.Quarta, dia 26/02, às 22h40, e segunda, dia 03/03, às 23h3014 anosWalter Salles e Daniela ThomasEm 31 de dezembro de 1999, o destino une um prisioneiro fugitivo e uma professora de classe média deprimida, à medida que o novo milênio se aproxima trazendo esperança para todos.Quarta, dia 26/02, às 23h55, e segunda, dia 03/03, às 20hDomingo, 2/03, a partir das 14hDomingo, 2/03, às 14h12 anosWalter Lima Jr.No século 19, uma garota do interior é seduzida por um jovem médico que está tratando-a e também está hospedado em sua casa por alguns dias. Ela tenta esconder o romance proibido de seu pai, que desaprova o relacionamento.Domingo, 02/03, às 16hDomingo, 02/03, às 17h5512 anosJorge FurtadoUma pequena comunidade de descendentes de imigrantes italianos do interior do estado do Rio Grande do Sul recorre a um vídeo para tentar resolver os problemas básicos de saneamento que afetam seu povo.Domingo, 02/03, às 19h5014 anosJosé Alvarenga Jr.Baseado no seriado homônimo, o filme conta como Rui e Vani se conheceram. Eles estão prestes a se casar com parceiros diferentes quando conversam pela primeira vez, dando início a várias confusões.