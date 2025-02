Maria Lina manda mensagem de apoio para Whindersson Nunes - Reprodução / Instagram

Publicado 21/02/2025 10:35

Rio - Maria Lina, ex-noiva de Whindersson Nunes, declarou apoio ao humorista, após ser internado em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo . A influenciadora digital publicou uma foto do comediante sorridente, no Instagram Stories, na madrugada desta sexta-feira (21), e desejou melhoras a ele.

"Você não merece menos do que o abraço das pessoas e a sua melhora absoluta. Você sempre terá pessoas no céu e na Terra que desejam seu bem. Jesus te ama profundamente e te acompanha", disse ela.

Whindersson e Maria Lina terminaram o noivado em agosto de 2021. Eles tiveram um filho, que morreu em maio do mesmo ano, dois dias depois de ter nascido prematuro.

A notícia da internação do humorista foi divulgada pela 'Non Stop Produções', agência que gerencia a carreira de Whindersson. O comunicado informou que a decisão foi tomada pelo artista, que precisa de acompanhamento médico especializado. "O motivo da internação é o cuidado com sua saúde, buscando o tratamento adequado para seu bem-estar. Sempre preocupado com seus fãs e com o público, Whindersson tomou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde. Ele está muito bem e feliz com sua evolução", disse em nota.