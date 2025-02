Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, lamentou morte da neta - Reprodução/Instagram

Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, lamentou morte da neta Reprodução/Instagram

Publicado 21/02/2025 09:25

Rio - Darlin Ferrattry compartilhou um trecho da entrevista comovente da filha, Lexa, ao "Fantástico", que será exibida neste domingo (23), e falou sobre o amor que sente pela cantora. Na publicação feita no Instagram, nesta sexta-feira (20), ela também citou a morte da neta, Sofia, e comentou o desejo de que os sintomas da pré-eclâmpsia sejam conhecidos pelo público.

"Que essa entrevista ao Fantástico possa ajudar muitas mulheres grávidas e seus bebês. Amor infinito toma meu coração para sempre. Minha filhinha Lexa, te amo tanto e a minha netinha que virou anjinha no céu eternamente", escreveu Darlin, que deixou o posto de rainha de bateria da Inocentes de Belford Roxo após a morte de Sofia, na legenda.

Em conversa conduzida pelo Dr. Drauzio Varella, Lexa falou sobre a perda da filha três dias após o parto prematuro, devido a complicações relacionadas à pré-eclâmpsia, e o diagnóstico do problema de saúde. "Eu tinha uma dor de estômago muito forte, minha dor de cabeça já não passava, minha mão já estava de uma maneira que já não estava fechando mais", disse a Sapequinha, que estava acompanhada do noivo, Ricardo Vianna. A artista, então, acrescentou: "As pessoas precisam entender o quão séria é a pré-eclâmpsia".