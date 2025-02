Lexa e Ricardo Vianna relatam sobre a morte da filha - Reprodução Globoplay

Lexa e Ricardo Vianna relatam sobre a morte da filhaReprodução Globoplay

Publicado 21/02/2025 08:12 | Atualizado 21/02/2025 08:40

Rio - Lexa deu a primeira entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, que será exibida neste domingo (23), após a morte da filha, Sofia. A bebê faleceu três dias após o parto prematuro, devido a complicações relacionadas à pré-eclâmpsia . Em conversa conduzida pelo Dr. Drauzio Varella, a cantora foi às lágrimas, falou sobre os sintomas da doença e a importância de reconhecer eles.

"Eu tinha uma dor de estômago muito forte, minha dor de cabeça já não passava, minha mão já estava de uma maneira que já não estava fechando mais", disse a Sapequinha, que estava acompanhada do noivo, Ricardo Vianna. A artista, então, acrescentou: "As pessoas precisam entender o quão séria é a pré-eclâmpsia".

Lexa deu à luz com apenas 25 semanas de gestação, mas o bebê não resistiu. "No dia 02/02, às 15:03, nasceu o nosso milagre! No dia 05/02, minha filha amada nos deixou. Um luto e uma dor que nunca vi igual. Vivi os dias mais difíceis da minha vida. Senti cada chute, conversei com a minha barriga, idealizei e sonhei tantas coisas lindas para gente. Foram 25 semanas e quatro dias de uma gestação muito desejada!", contou a artista nas redes sociais.