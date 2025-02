Ivy Souza interpreta Dhu em Mania de Você - Noelia Nájera / Divulgação

Publicado 19/02/2025 05:00

Rio - Com 20 anos de carreira, Ivy Souza estrela a primeira novela como Dhu, em "Mania de Você". Depois de passar maus bocados com o ex-marido, Edmilson (Érico Brás), e o filho, Iarley (Lucas Wickhaus), a história da personagem ganhou novos desdobramentos no folhetim de João Emanuel Carneiro. Agora, ela - que é uma cozinheira de mão cheia - trabalha em um restaurante renomado e vive um grande amor com o fornecedor de pescados Wagner (Bruno Quixotte).

"Eu sou muito orgulhosa da mulher que Dhu se tornou, ela descobriu e ainda está descobrindo seu valor, no começo da novela mesmo sem possibilidade de outros horizontes, ela criou ferramentas e fez movimentos corajosos para ser feliz e ter dignidade que ela sonhava e sabia que merecia!", comenta a artista.

A antiga união com Edmilson trouxe muito sofrimento para a personagem. Na época, ela trabalhava vendendo brigadeiros na praia para sustentar a família, enquanto ele só queria moleza. Após muitas demonstrações de desamor, a cozinheira decidiu colocar um ponto final no relacionamento abusivo. Com a separação e sem ter para onde ir, o folgado, agora, mora nos fundos da casa de Dhu e sempre que pode quer fazer uma 'boquinha' por lá.

Contracenar com Érico é motivo de alegria para Ivy, que não economiza elogios ao colega. "Sou muito fã de Érico! Ele é um artista incrível e tem sido uma aula para mim poder ter o privilégio de ser sua parceira de cena. Nosso desejo era de que as pessoas reconhecessem aquele casal, aquela família com toda sua complexidade. Que tivessem empatia, torcida e desejo de mudança. E mergulhamos todos juntos para criar essa história. Nossa troca sempre foi muito rica, frutífera e muito muito divertida. É um presente contracenar com meu núcleo, como um todo. São parceiros incríveis!", destaca.

A atriz ainda conta que recebe relatos de telespectadoras que, assim como Dhu, saíram de relacionamentos tóxicos. "Tenho recebido mensagens e me conectado bastante com pessoas que passaram por situações parecidas. Me sinto muito realizada e feliz de saber que Dhu espelha muito essas histórias e espero que ela inspire muitas outras", deseja a artista.

A grande reviravolta da personagem foi motivada pelo resgate da autoestima dela e pela ajuda de Fátima (Mariana Santos) e Diana (Vanessa Bueno). "Elas foram extremamente parceiras e solidárias com Dhu. As três foram inspiração uma para outra e todas as outras mulheres que passaram pelo caminho de Dhu:Viola (Gabz), Michele (Alanis Guillen), Luma (Agatha Moreira) e mais tarde a própria filha Lorena (Liza Del Dala) foram essenciais para que ela tivesse coragem de mudar de vida. Estar rodeada de pessoas que te apoiem, principalmente para pessoas que vivem relações abusivas é primordial para se fortalecer e buscar movimentos de mudança", acredita Ivy.

Outra mudança significativa na vida de Dhu foi na relação com o filho, Iarley, que tinha vergonha da mãe e de suas origens. "No começo da trama, na família de Dhu, mesmo se amando muito, eles se machucaram muito, uns aos outros. Naquele momento Iarley, pra se sentir pertencente a uma realidade diferente da dele, negava as suas próprias origens, dentre disso rejeitava a própria mãe, que com muito amor e paciência conseguiu fazê-lo enxergar o valor que ele tem e deve se orgulhar disso".

Após muitos percalços, Ivy deseja um final feliz para a personagem e Wagner. "Eles se amam muito e muitas pessoas torcem pelos dois. Quando Dhu começou a fazer escolhas por si mesma e se priorizar, a vida dela começou a se transformar e o relacionamento com Wagner faz parte dessa mudança. Junto dele, Dhu começou a vivenciar um relacionamento que nunca até então tinha vivido".