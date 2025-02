Taís Araújo interpreta Raquel em Vale Tudo - Fabio Rocha/TVGlobo

Publicado 18/02/2025 15:07 | Atualizado 18/02/2025 15:10

Rio - Raquel, personagem vivida por Taís Araújo no remake "Vale Tudo", da TV Globo, vai morar em Vila Isabel, na Zona Norte, quando se muda para o Rio em busca da filha Maria de Fátima (Bella Campos).

Raquel foi criada com amor e atenção pelo pai Salvador (Antonio Pitanga) na casa que ele comprou com o suor do seu trabalho em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ela vai para o Rio atrás da filha Fátima, que, sem avisar à mãe, se muda para a cidade em busca de dinheiro e fama.

Antes mesmo de achar Rubinho (Júlio Andrade), seu ex-marido e único contato na cidade, a guia de turismo é acolhida por Poliana (Matheus Nachtergaele) e Aldeíde (Karine Teles), moradores de uma simpática vila no bairro.



Vizinho de Rubinho, Poliana, apelido de Audálio, é dono de um bar na esquina de casa que faz amizades facilmente e se torna o melhor amigo de Raquel.



"O Poliana é o retrato de um Brasil amistoso, colaborativo, onde as pessoas se preocupam umas com as outras. É um cara que tem muita empatia e se preocupa de verdade com o próximo", conta Matheus.



Já sua irmã, Aldeíde, é seu oposto e apesar dos 40 e poucos anos, tudo nela tem um ar adolescente. Romântica, ela tem um estilo de se vestir muito próprio e adora um look monocromático. Ela é secretária na TCA, empresa de aviação do Grupo Almeida Roitman, onde trabalha ao lado de Consuêlo (Belize Pombal), sua vizinha e confidente.



Diferente da amiga, Consuêlo é centrada e organizada. Esteio emocional da família, ela é casada com Jarbas (Leandro Firmino), um motorista de aplicativo. Junto com os filhos André (Breno Ferreira) e Daniela (Jessica Marques), eles formam uma família unida, apesar de qualquer desentendimento.



Outra figura frequente na região é Lucimar (Ingrid Gaigher), uma faxineira que trabalha na casa de quase todos os moradores da vila onde moram Aldeíde e Consuelo.

Ela é mãe de Jorginho (Rafael Fuchs), fruto da sua breve união com Vasco (Thiago Martins), e conta com o pai do menino quase que de forma decorativa. Vasco é o porteiro do prédio em que mora Rubinho.

Pagodeiro nas horas vagas, ele gasta boa parte de seu dinheiro investindo no seu futuro artístico, enquanto deixa de cumprir suas responsabilidades como pai.



"Vale Tudo" é uma novela escrita por Manuela Dias, baseada na obra de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères e tem previsão de estreia para março.