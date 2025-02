MC Cabelinho interpreta Nando em Confia: Sonho de Cria - Helena Barreto / TV Globo

Publicado 18/02/2025 05:00

Rio - Depois de integrar o elenco das novelas "Amor de Mãe" (2019) e "Vai na Fé" (2023), da TV Globo, MC Cabelinho estrela seu primeiro filme "Confia: Sonho de Cria", disponível no Globoplay. Na comédia romântica, o artista interpreta o protagonista Nando, um jovem morador de comunidade, que trabalha como entregador em uma lanchonete de Copacabana e almeja ser um famoso cantor de trap.

Assim como o personagem, Cabelinho também cresceu no PPG, complexo de favelas carioca formado por Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, e tinha o desejo de viver da música. "Ele tem um sonho, que era ser músico. Eu sempre tive esse sonho também", revela o cantor, dono de sucessos como "Carta Aberta" e "Vou Marolar", "Mero Pecador" e "Minha Cura".

A relação do entregador com a avó, Dona Mirtes (Rejane Faria), na trama também faz Cabelinho lembrar de seu passado. "Esse lance de ele estar presente com a avó dele foi algo que realmente eu vivi durante bons anos da minha vida; eu morei com a minha avó, fui criado por ela. Tinha uma época que minha avó fazia comida, eu entregava comida com ela pelo morro", revela ele, que já fez outros "corres" para se manter financeiramente.

"Já fiz de tudo um pouco. Já ajudei meu tio a instalar persianas na casa das pessoas, já trabalhei em oficina mecânica, já fui estoquista de loja e já vendi papel de presente nas ruas de Copacabana na época do Natal. Eu já cantava, soltava as minhas músicas na internet, mas ainda não dava para eu viver de música naquele momento", recorda o artista.

Malia, cantora da Cidade de Deus, faz sua grande estreia como atriz no longa-metragem, dando vida à Jaque. A personagem é uma jovem decidida e ousada que ajuda Nando a conquistar o reconhecimento no mundo da música, mesmo sem ter muitas oportunidades. "Ela não se entrega para as dificuldades. Ela faz acontecer", analisa a artista.

Ela também destaca a representatividade do filme. "O que mais me emociona é a representação da importância da música na favela e o quanto ela impacta positivamente na construção de novas possibilidades da realidade de muitas pessoas."

Diretor da comédia romântica, Fabio Rodrigo entrega que foi um desafio escalar o elenco da produção, que ainda tem nomes como Amir Haddad (Carlos), Jade Sassará (Beyoncé Beatriz), Diego Francisco (Sem Talento), MD Chefe (Bonito), Pedro Guilherme (Paçoca), Daniel Rocha (Dudu), Ruan Aguiar (Marcão), Camilla de Lucas (Andressa).

"Uma das premissas para mim era que ele (elenco) transmitisse verdade. Além disso, eu queria que a gente conseguisse mesclar talentos novos com outras gerações. Eu queria trazer rostos novos para a tela, pessoas que o público não está muito acostumado a ver", comenta. Grandes nomes do trap como Poze do Rodo, Azzy, L7nnon e Delacruz também fazem participações no filme.