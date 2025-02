Paulo Lessa é desmascarado como Jesuíno no 'The Masked Singer Brasil' - Reprodução / TV Globo

Paulo Lessa é desmascarado como Jesuíno no 'The Masked Singer Brasil'Reprodução / TV Globo

Publicado 16/02/2025 18:38

Rio - Neste domingo (16), mais um participante teve sua identidade revelada no "The Masked Singer Brasil". Sob a fantasia de Jesuíno, personagem inspirado no protagonista da novela "Cordel Encantado", estava o ator Paulo Lessa, de 43 anos.

"Foi uma experiência única, porque eu nunca me vi como um cantor, nem de brincadeira. Então, participar do programa foi um grande desafio pra mim, mas um desafio muito gostoso e muito divertido também. Foi maravilhoso", celebrou o artista que participou de sucessos recentes da Globo como "Cara e Coragem" e "Terra e Paixão".



Para dificultar o reconhecimento, Paulo revelou que apostou na modificação da voz e carregou no sotaque nordestino característico do personagem Jesuíno. "Tentei colocar um sotaque bem forte no Jesuíno, tentando fazer uma voz completamente diferente da minha, brincando com isso também, me divertindo com isso também", explicou.



O programa deste final de semana contou com a participação especial de Susana Vieira na bancada de jurados.