Carlos Alberto de Nóbrega e Paulinho Gogó na Praça é NossaLourival Ribeiro/SBT

Publicado 14/02/2025 13:54

Rio - A volta do icônico Paulinho Gogó , interpretado por Maurício Manfrini, à "Praça é Nossa", do SBT, após cinco anos garantiu à vice-liderança à emissora na noite de quinta-feira (13). O programa comandado por Carlos Alberto de Nóbrega conquistou a segunda colocação isolada na Grande São Paulo, com 88% mais audiência que a concorrente Record.

Na média geral, das 23h24 à 00h57, a atração do SBT marcou 4,7 pontos, 14,1% de share e 5,3 pontos de pico. Na mesma faixa horária, a Record ficou com 2,5 pontos de média com uma novela, um programa jornalístico e um religioso.



Durante o horário em que "A Praça é Nossa" foi ao ar simultaneamente com a novela da emissora concorrente, das 23h24 às 23h57, o humorístico marcou 5 pontos de média contra 3,4 e garantiu a segunda colocação com vantagem.

O retorno de Paulinho Gogó gerou muitos comentários na internet de pessoas comemorando esse momento.

Além dele, novos quadros também garantiram o riso do espectador, como “Meu Nenê” (com Tuca Graça e Angelita Vaz) e “Os Falidos” (com Bibi Graça e Pierre Bittencourt), além é claro de Alexandre Porpetone como Donald Trampo, Mhel Marrer, O Bêbado e muito mais.