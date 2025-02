'Beleza Fatal' ganha data de estreia na Band - Reprodução / Max

Publicado 12/02/2025 18:09

Rio - Após o grande sucesso no streaming pela plataforma Max, a novela "Beleza Fatal" finalmente chegará à TV aberta. A Band anunciou oficialmente que a trama estreia no dia 10 de março, às 20h30, com exibição de segunda a sexta-feira, logo após o "Jornal da Band".



O anúncio foi feito nesta quarta-feira (12) durante o programa "Melhor da Tarde", apresentado por Catia Fonseca. A novidade foi divulgada com a presença do ator Murilo Rosa, que integra o elenco da produção.



"Beleza Fatal" conta com um elenco de peso, liderado por Camila Queiroz, Camila Pitanga e Giovanna Antonelli, além de grandes nomes como Marcelo Serrado, Caio Blat, Herson Capri, Vanessa Giácomo, Augusto Madeira e Julia Stockler. A direção geral é assinada por Maria de Médicis, com supervisão de Silvio de Abreu.



Na trama, Sofia (Camila Queiroz) busca vingança após um grande trauma de infância. Ela viu sua mãe, Cléo (Vanessa Giácomo), ser presa injustamente por causa da prima Lola (Camila Pitanga). Ao longo dos anos, Sofia enfrenta desafios e encontra apoio na família Paixão, onde se aproxima de Elvira (Giovanna Antonelli), que também sofreu um grande golpe: sua filha sofreu as graves consequências de uma cirurgia mal sucedida. A dor une Sofia e Elvira em uma busca incessante por justiça, alimentando um duelo intenso contra Lola e seus aliados.