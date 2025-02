Carla Marins e Regina Duarte na novela 'História de Amor' - Globo / Divulgação

10/02/2025

Rio - Um dos maiores sucessos de Manoel Carlos, "História de Amor" está de volta à TV Globo nesta segunda-feira (10), no "Edição Especial", em homenagem ao autor, responsável por mais de 15 novelas. Atores do elenco comentam a reexibição do folhetim, que marcou a estreia de Regina Duarte no papel da protagonista, a terceira Helena criada por 'Maneco' e a primeira interpretada por ela, que repetiu o papel em "Por Amor" e "Páginas da Vida".

Na trama, exibida originalmente entre julho de 1995 e março de 1996, Helena é mãe de Joyce (Carla Marins), uma jovem de 17 anos, que é abandonada grávida pelo namorado Caio (Ângelo Paes Leme). Cenas fortes de embate e emoção marcam a história das personagens.

"Ele (Manoel) precisava de uma atriz experiente para o papel. Trabalhamos com afinco na composição da Joyce para ser o mais verossímil possível. Engordei um pouquinho porque já começava a trama grávida, cortei o cabelo e fazia cachinhos para parecer mais menina", lembra Carla.

Para dar vida a Assunção, Nuno Leal Maia, de 77 anos, também se dedicou. Machista e conservador, o pai de Joyce fica paraplégico após sofrer um acidente de carro, mas recupera a vontade de viver através do esporte. "Fui me adaptando ao personagem à medida que a trama avançava. Foi, sem dúvida, um desafio, como qualquer outro trabalho em telenovela, pois o personagem se desenvolvia ao longo do tempo", comenta o artista, que destaca a importância deste papel em sua carreira.

"Interpretar um cadeirante foi muito emocionante. O Assunção foi acolhido e abraçado por todos, e isso foi incrível. Ver como os cadeirantes se identificaram com o personagem e passaram a ser seus fãs foi uma experiência muito gratificante. Sentir que de alguma forma transmitíamos uma energia positiva foi algo inesquecível", compartilha.

Outro tema relevante abordado por Manoel Carlos na novela é o drama de mulheres que têm dificuldades para engravidar, apesar de não serem estéreis. Mariana (Monique Curi), filha de Vicente (Dennis Carvalho) e Maristela (Cristian Mullins), realiza tratamentos e até busca por auxílio espiritualista para tentar realizar o sonho de ser mãe. Mulher de Leonardo (Hugo Gross), a personagem também é lembrada por uma outra característica: "Ela era um pouco vilã, mas uma vilã atrapalhada, com algo de divertido no seu jeito de ser", recorda Monique.

Já Ana Rosa deu vida à Dalva - mãe de Caio - uma mulher 'fechada' e com 'ciúmes quase doentios'. "Trabalhar em uma novela do Manoel Carlos é um sonho para qualquer atriz. Foi um papel muito marcante para mim", destaca a artista.

Estreia em novelas

"História de Amor" marcou a estreia de Claudio Lins nas telinhas, como Bruno, filho de Mauro (Umberto Magnani) e Rafaela (Marly Bueno). Nascido no Rio e criado na Europa, o irmão de Bianca (Maria Ribeiro) tinha um jeito despreocupado e apaixonado por praia, sol e moças.

"Eu acho que dei sorte. O Maneco foi muito carinhoso e atencioso comigo. Mesmo antes de 'História de Amor', eu tinha sido chamado para 'Malhação', mas não deu certo e fiquei frustrado. Mas acabou que fiz minha estreia na televisão com 'História de Amor' e o sucesso foi tão grande, que recebi um prêmio de ator revelação no programa do Faustão. Até hoje sou lembrado pelo Bruno".

Clima nos bastidores

Com mais de 50 anos de carreira, José de Abreu relembra o clima descontraído nos bastidores do folhetim. Na obra, ele deu vida ao médico Daniel, apaixonado por Sheila (Lilia Cabral). Com uma personalidade espirituosa e persistente,o personagem conquistou o público com seu carisma e dedicação.

"Me lembro muito de como ríamos, os três médicos donos da clínica, meu personagem Daniel, o da Lilia e do José Mayer (Carlos Alberto Dani), como nos divertíamos... Éramos felizes e sabíamos. O texto era ótimo, a direção também, foi um grande sucesso", conta o ator, que depois participou de produções como "Senhora do Destino" (2004) e "Avenida Brasil" (2012).