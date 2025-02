Santiago (Roberto Birindelli) - Divulgação

Publicado 09/02/2025 05:00

Rio - Roberto Birindelli, de 62 anos, integra o elenco da novela das 21h da TV Globo, "Mania de Você", dando vida ao Santiago, ex-funcionário de Molina (Rodrigo Lombardi), que faz alguns 'trabalhinhos sujos' para Mavi (Chay Suede). Com mais de duas décadas de carreira e cerca de 50 filmes no currículo, o artista uruguaio-brasileiro também se destaca no streming na série "Vida de Jogador", do Disney +. Em entrevista ao Meia Hora, o ator - formado em Artes Cênicas e Arquitetura - fala sobre a construção e recepção do público ao personagem 'controverso' no folhetim de João Emanuel Carneiro, celebra o atual momento do cinema nacional e relembra outros trabalhos.

Santiago é controverso, tem muitos segredos e nunca se sabe seus próximos passos. Ele ajuda Mavi mas não sabemos até quando.Santiago, uruguaio há muitos anos entre os caiçaras, trabalhou para o Molina, e agora trabalha para Mavi. Um personagem ambíguo, que não sabemos muito dele, nem eu mesmo. Novela é isso: vamos desvendando aos poucos.Santiago é um homem de ação. Alguns traços uruguaios que carrego, o chimarrão, um senso de justiça que pode lhe trazer problemas, o violão que o acompanha em momentos de solidão.Sim, vejo o reconhecimento nas ruas. O que mais ouço é: "Você é mau". Estreamos dois longas e a série "Um contra Todos", na Netflix, recentemente. São vários projetos sendo divulgados e comentados. Nas redes sociais também.Eu trabalhei sempre na perspectiva de teatro de grupo. Com pessoas que formam seus discípulos e vêm trabalhando juntos há décadas. Muitas vezes a dramaturgia é criada pelo próprio grupo. Na França, tive mais acesso aos textos clássicos, mas trabalhei também mímica e teatro físico. Isso ajudou muito, porque trabalhei em vários países que não falo a língua local.São experiências bem diferentes e prazerosas. A novela tem sua abrangência incrível. O cinema tem o trabalho refinado e o tempo de burilar roteiro, fisicalidades, detalhes e curva do personagem. As séries são um pouco assim também. No teatro, este sim o terreno fértil do ator, é o lugar da pesquisa e do desenvolvimento de linguagens.Nos primeiros anos, ainda em Porto Alegre, eu trabalhava muito focado no clown (palhaço) e na comédia. No Rio, na TV, tem aparecido mais papéis dramáticos. Eu gostaria de voltar a fazer personagens mais cômicos. E algum super-herói também.Vários. No longa "O Olho e a Faca" ficamos doze dias embarcados numa plataforma de petróleo. Nada fácil. No longa "Gauguin e o Canal", filmamos durante a pandemia na selva panamenha e o filme era rodado em francês e espanhol, com várias dificuldades e desafios juntos.Que trabalho prazeroso, me diverti muito. Nos ensaios buscamos que Ernesto oscilaria entre(Jorge) Sampaoli, Felipão e Wanderley Luxemburgo.O sonho de atuar provavelmente veio antes do sonho da arquitetura e ficou latente por um bom tempo. Na faculdade de arquitetura, em Porto Alegre, tive colegas mímicos, músicos (os Engenheiros do Hawaii eram da minha turma) e vários grupos de teatro e cinema ensaiavam no prédio da faculdade. Fui gostando e me aproximando.Continuo trabalhando com urbanismo, e principalmente Mobilidade Urbana.O cinema sobreviveu a vários períodos nefastos da história brasileira, e vai continuar resistindo. Tomara que este momento de reconhecimento se traduza em mais apoio, investimento e presença do público nas salas.