Rodrigo Faro e Luciana GimenezGlobo/Manoella Mello

Publicado 07/02/2025 21:44

Rio - Rodrigo Faro e Luciana Gimenez irão se enfrentar na abertura da nova temporada do quadro "Batalha do Lip Syn" no "Domingão com Huck". A participação do marido de Vera Viel na atração marca o retorno dele aos estúdios da TV Globo após quase duas décadas na Record.

fotogaleria Nas redes sociais, o apresentador comentou a participação no programa de Luciano Huck. "Fala, galera. Rodrigo Faro falando aqui. Pois é... Depois de muito tempo, o Faro vai voltar a dançar e desta vez na 'Batalha do Lip Sync' contra a minha querida amiga Luciana Gimenez. Se prepara porque aquele palco vai pegar fogo", disse.