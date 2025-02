Erick Jacquin comanda o ’Pesadelo na Cozinha’ - Renato Pizzutto / Band

Publicado 11/02/2025 00:00

Rio - Erick Jacquin vai colocar ordem na casa - ou melhor, no restaurante - na quarta temporada de "Pesadelo na Cozinha", que estreia nesta terça-feira (11), às 22h30, na Band. Conhecido pelo jeito exigente no "Masterchef Brasil", o chef francês tentará salvar estabelecimentos que estão à beira da falência, mas para isso precisará dar algumas broncas. No reality, ele auxilia desde a renovação do cardápio - com direito a muito 'tômpero'-, treinamento da equipe, ensinamentos sobre administração até a reforma total do local.

"Nesta temporada tem coisa nova, tem história nova. Tem coisa que a gente não imagina", comenta Jacquin, que se surpreendeu durante as gravações. "Eu senti mais agressividade na minha frente. Eu não imaginava isso, porque às vezes tenho raiva. Não é uma experiência gostosa. Isso aí me surpreendeu muito, eu não me achei muito confortável".

Diretor do reality desde a primeira temporada, que foi ao ar em 2017, Maxi García Solla adianta que o caldo vai ferver ao longo dos 12 episódios. "Podemos esperar muita treta, confusão, gritaria, pessoas não aguentando a pressão e indo embora, brigando, jogando produtos no chão, além de bastante sujeira. Encontramos lugares que não eram limpos há anos. Em um deles, levamos um porco pet para 'trocar uma ideia' com uma família e não funcionou porque não gostaram da proposta. São muitas situações de estresse ao limite", afirma.

Apesar do jeito criterioso e - por vezes - impaciente do chef, o proprietário e os funcionários dos restaurantes ouvem atentamente as dicas de Erick e se mobilizam em prol do negócio. No final, todos saem transformados, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Além disso, os estabelecimentos ganham novos equipamentos e um vale compras de R$ 10 mil.

"Sempre tem emoção com a entrega que eu prometi. Mas tem um ou dois episódios que eu me perguntei: 'Será que ele merece?', 'será que vai dar certo?', 'será que ele vai aproveitar essas segunda chance?'. Isso é o mais importante", avalia Jaquin.

Ele também admite que aprende com cada experiência que vive no programa. "Fico muito surpreendido de ver como as pessoas lutam tanto para não abandonar e não fechar com uma solução péssima. Às vezes, eu não sei como que eles conseguem. E aí eu fico com raiva deles, daquela situação, mas por outro lado eu tenho um pouco de admiração. Me surpreendem muito".