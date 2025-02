Sabina Simonato é a nova apresentadora do ’Bom Dia São Paulo’ - Reprodução/Instagram

Publicado 13/02/2025 22:52

Rio - Sabina Simonato assumiu definitivamente o "Bom Dia São Paulo" após a saída de Rodrigo Bocardi da TV Globo. Além do telejornal, a apresentadora continua fazendo as entradas pontuais e diárias no "Bom Dia Brasil" e no comando do "Bom Dia Sábado" com Marcelo Pereira.

"Que desafio! É um privilégio mostrar a cidade acordando, dar o serviço completo para o paulistano ao sair de casa. No Radar já fazia isso e agora ainda mais, com a responsabilidade de sempre informar da melhor maneira. Estou feliz e honrada pela oportunidade. O 'BDSP' é um jornal que reflete cada um dos paulistanos", ressalta Sabina.

Tiago Scheuer segue ao lado da jornalista para apresentar as notícias de mobilidade e previsão do tempo. "Eu não poderia estar mais feliz com essa nova e gigante responsabilidade. Vai ser um prazer continuar dando bom dia para São Paulo todas as manhãs, sempre de olho no que está acontecendo em todo o estado, noticiando as histórias, os problemas, as soluções e tentando facilitar a vida de quem acorda cedo conosco".

Demissão

No final de janeiro, Rodrigo Bocardi foi desligado da TV Globo após "descumprir normas éticas", mas a emissora não informou outros detalhes. "Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance", comunicou a emissora.