Paulinho Gogó retorna ao Praça É Nossa Divulgação / Lourival Ribeiro/ SBT

Publicado 13/02/2025 09:14 | Atualizado 13/02/2025 10:00

Rio - Paulinho Gogó, personagem icônico interpretado por Maurício Manfrini, está de volta ao humorístico "A Praça É Nossa", do SBT, após cinco anos! O dono dos bordões "quem num tem dinheiro, conta história" e "fato venério" voltará a arrancar risadas do público da atração a partir desta quinta-feira (13).

Nas redes sociais, o programa mostrou os bastidores do retorno do comediante, que tinha estrelado projetos no Multishow como "O Dono do Lar" e "Bar do Gogó".

"Após cinco anos, estou de volta na praça com o Carlos Alberto, meu fechamento. Cinco anos de ausência porém sempre presente, uma incoerência, ausente mas sempre presente porque para onde eu ia, nas viagens de shows, as pessoas falavam do 'Praça É Nossa', do Carlos Alberto, então para muita gente eu nunca sai. Só fui dar um passeio e estou aqui de volta", declarou Maurício.

Entre os novos quadros de "A Praça é Nossa" está o "Meu Nenê", protagonizado por Tuca Graça e Angelita Vaz. Na esquete, a personagem Marinalva vai relatar os problemas que tem com o filho Nestor, apelidado de 'Nenê'. Contamos também com "Os Falidos", em que Bibi Graça e Pierre Bittencourt formam uma dupla empenhada em sustentar a falsa imagem de “rica” da socialite que, um dia, já foi milionária e tenta – sem sucesso - se reerguer.