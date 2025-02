Paulinho da Viola - Divulgação / TV Globo

Paulinho da Viola Divulgação / TV Globo

Publicado 15/02/2025 15:00

Rio - Um dos maiores nomes do samba, Paulinho da Viola é o homenageado do "Altas Horas", da TV Globo, neste sábado (15). No programa, comandado por Serginho Groisman, o artista canta alguns de seus sucessos, como "Timoneiro", "Onde a Dor Não Tem Razão"e "Pecado Capital", e compartilha histórias por trás de algumas composições.

fotogaleria

O apresentador também recebe na atração convidados que celebram a obra e influência de Paulinho. Ney Matogrosso canta "Roendo as Unhas", e menciona o longa sobre a sua história, "Homem com H", que será lançado em breve. Céu se emociona ao falar sobre Paulinho e sua obra antes de mostrar "Dança da Solidão": "É muita emoção pela sua pessoa, sua obra, sua existência".

Criolo entoa"Argumento" e fala sobre seu novo projeto musical. Já Vanessa da Mata interpreta "Coração Leviano" e declara sua admiração pelo homenageado. "Sou muito admiradora, seguidora dele; ele tem uma elegância no canto que vem de João Gilberto, de Cartola". Na plateia, a presença da velha guarda musical da Vai-Vai reforça a ligação do cantor com as raízes do samba.