Preta Gil durante entrevista ao ’Fantástico’Reprodução de vídeo

Publicado 17/02/2025 07:39 | Atualizado 17/02/2025 08:05

Rio - Preta Gil, de 50 anos, deu uma entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, exibida neste domingo (16), em casa após receber alta hospitalar, na última terça-feira (11). A cantora, que passou por uma cirurgia de 21 horas para tirar pelo menos seis focos de tumor, ficou três dias em coma induzido e fez transfusões de sangue, falou sobre seu estado de saúde atual à Maju Coutinho.

"Acabei de ter alta depois de quase dois meses de internação, estou fragilizada, obviamente, com o corpo ainda muito debilitado, drenos, sondas... Ainda invadida. (Os médicos disseram) 'Se você não andar três vezes por dia, a gente não vai te dar alta'. Eu andava o hospital todo. Fui batalhando pela minha alta, para que eu conseguisse sair de lá... Eu vim para casa, mas com enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas me acompanhando. Eu tenho mil privilégios, eu sei que eu tenho. Isso faz toda diferença. Não reclamo, não tenho como reclamar. 'Você não sofre?'. Sofro, sofro muito", comentou.

Usando uma bolsa de colostomia definitiva, Preta diz que sente grata por ter a oportunidade de usar o item. "Tenho 50 anos, ainda tenho muito o que viver, muito o que amar. Poderia ser um choque muito grande, isso podia me acometer de tristeza, mas de jeito nenhum. Sou grata à bolsa, à essa tecnologia, se ela não existisse, talvez eu não estivesse aqui", destacou.

Ao fazer um balanço sobre o período que ficou internada, a filha de Gilberto Gil comentou: "Foi duro, mas muito bonito. A nossa família... É inacreditável como a gente se fortaleceu. Meu pai passou o ano novo comigo. Ele dormiu na caminha do hospital, do acompanhante, junto com a Flora. Os dois apertadinhos", lembrou a artista. "Pode ser bobagem, mas pra mim não é", acrescentou.

Ela ainda disse que passará por um novo tratamento. "Os médicos só sabem me parabenizar, por ter passado por essa cirurgia. Não é todo mundo que consegue, não é qualquer corpo que aguenta. Eles são muito otimistas de que eu vou ficar bem pra próxima etapa. Em abril, parto para Nova York para fazer um tratamento novo lá, com medicamentos novos, que estão em fase final de estudo. Agora, tenho que tratar ainda da ferida operatória, fazer minha fisioterapia, me recondicionar, me fortalecer. Tem remédios do tratamento, de uma ordem geral".

Preta, então, revelou um pedido que fez aos profissionais. "Pedi encarecidamente para os meus médicos para ir para Salvador, não para curtir Carnaval, mas poder dar um mergulho, poder comer um acarajé, sentir o gostinho de dendê na cidade. Talvez fazer meu próprio ano novo com os amigos, ir à igreja do Bonfim", relatou.

Por fim, a cantora disse que não faz mais planos. "Não faço planos. É muito louco, porque você olha a discografia do meu pai e está tudo ali, todos os ensinamentos. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. E não tem discussão. O ontem já foi, o futuro a gente não sabe, temos o hoje. Esse momento quero estar bem, quero estar feliz, quero viver minha tristeza - mas vou superá-la".