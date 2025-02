Tiago Leifert no Programa Silvio Santos, do SBT - Reprodução/SBT

Publicado 17/02/2025 10:47 | Atualizado 17/02/2025 11:24

Rio - Recém contratado do SBT, Tiago Leifert participou do "Programa Silvio Santos" deste domingo (16), comandado por Patrícia Abravanel, e revelou qual ex-BBB é o seu favorito. Ele apresentou o reality show da Globo de 2017 até 2021.

"É o Gil do Vigor. Tenho contato com ele. Converso com vários ex-BBBs pelo Instagram, pelo Whatsapp, dou palpites, encho o saco, mas tenho um bom relacionamento com muitos ainda e o Gil acho que é o meu favorito. Ele foi muito importante lá no 'BBB 21', é um cara que gosto muito", disse.

Patrícia Abravanel ainda tentou arrancar de Leifert qual é o ex-BBB que ele menos gosta. "Tem um sim, só que não vou falar porque quero ter paz", respondeu. O auditório ainda insistiu, mas ele não falou. "Nada contra a pessoa, mas não gosto de gente retranqueira, que vai para não jogar", concluiu ele.