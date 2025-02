Craque Neto e Bernardo Manica - Reprodução de vídeo

Publicado 18/02/2025 12:44

Rio - Com apenas nove anos, Bernardo Manica ganhou destaque nas redes sociais por imitar o Craque Neto, apresentador de "Os Donos da Bola", da Band. Devido ao sucesso, o menino foi convidado para a atração, conheceu o admirador e deu um show de talento ao abrir o programa.

"O menino é bom para caramba. Muito melhor que eu", elogiou Neto. Na atração, exibida na última sexta-feira (14), o ex-jogador também pediu para os internautas não fazerem comentários maldosos em relação ao menino. "As pessoas que são más, deploráveis, não precisa meter o pau no menino porque ele me imita. Xinga eu. Não usa do ódio que vocês tem por mim para atingir a criança".

Durante a conversa com Neto, Bernardo demonstrou a vontade de trabalhar na televisão e contou que está no 4º ano na escola. O menino também participou do programa do apresentador na Radio Craque Neto e reagiu a um gol do Corinthians, seu time de coração, em uma partida contra

Em seu perfil no Instagram "Os Donos da Bolinha", o criador de conteúdos tem mais de 240 mil seguidores. Na descrição, ele diz que é "Mini no tamanho, Grande na Resenha!". Os internautas elogiam a desenvoltura do 'mini Neto' através dos comentários. "Esse tem futuro promissor, muito carisma e jeito em frente as câmeras", afirmou um usuário da rede social. "Esse tem talento", declarou outro.