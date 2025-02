Sabrina Sato - Reprodução de vídeo / GNT

Publicado 21/02/2025 08:11

Rio - Rainha de Bateria da Vila Isabel e da Gaviões da Fiel, Sabrina Sato contou que se atrasou para a preparação do carnaval deste ano devido a algumas questões pessoais, como o aborto espontâneo que sofreu na 11ª semana de gestação, em novembro do ano passado. O bebê era fruto do relacionamento da apresentadora com o ator Nicolas Prattes.

"Comecei atrasada, tudo aconteceu na minha vida final do ano passado. Recebi alta médica para voltar para o Carnaval quase perto do natal, em dezembro. Não pude ir no minidesfile da Vila Isabe, vários ensaios. Minha fantasia seria para uma mulher grávida e acabou não sendo e tive que fazer essas mudanças", afirmou a artista no terceiro episódio do "Carnaval da Sabrina", no GNT.

"Meu Carnaval está um pouco atrasado e, se Deus quiser, vai dar tudo certo", afirma a artista. Não sou a mesma do ano passado, me transformei. O Carnaval pra mim é quase uma filosofia de vida. Carnaval cura a alma", completou.