Publicado 21/02/2025 12:20

Rio - Agatha Moreira, de 33 anos, e Rodrigo Simas, de 33, aproveitaram o dia de sol para treinar vôlei e se refrescar em uma praia do Rio, nesta sexta-feira (21). O ator e a atriz mostraram que já estão em ritmo de Carnaval e apareceram praticando a atividade física fantasiados, com saias tule e meia arrastão.

Rodrigo foi visto com uma saia laranja e com arco de coroa na cabeça, enquanto Agatha estava com uma saia preta, com o arco de gatinho. Depois do jogo, o casal se divertiu juntos tomando banho de mar.