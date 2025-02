Lady Gaga - Reprodução / Instagram

Publicado 21/02/2025 11:37 | Atualizado 21/02/2025 13:28

Rio - É oficial! Lady Gaga fará um mega show gratuito na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, no dia 3 de maio. A cantora, dona de sucessos como "Bad Romance", "Poker Face" e "Shallow", lança o novo álbum "Mayhem", no dia 7 de março, e a expectativa é que a artista apresente o show da turnê na cidade maravilhosa. O show será exibido pela TV Globo, Multishow e Globoplay e deve reunir um público estimado em 1 milhão de pessoas.

"Estamos anunciando oficialmente a vinda de Lady Gaga, dia 3 de maio na praia de Copacabana", disse Luiz Oscar, sócio da produtora Bonus Track.



O Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura do Rio de Janeiro serão parceiros da plataforma "Todo Mundo no Rio", que conta com o patrocínio de uma marca de cerveja nos próximos quatro anos. "É uma marca que pretende nos quatro anos trazer grandes artistas, grandes atrações para apresentar no Rio de Janeiro e, com isso, trazer muitos benefícios para as cidades, como eu falei, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista turístico, de imagem da cidade, de projeção, as coisas boas que a nossa cidade tem", completou Luiz Guilherme.



Lady Gaga não vem ao Brasil desde 2012. Ela estava confirmada no Rock in Rio de 2017, mas cancelou a vinda em cima da hora por problemas de saúde. Esse show de maio é muito aguardado por fãs de todo o Brasil. Com o lançamento do novo álbum da estrela em breve, a expectativa é ainda maior sobre como será esse show. "Esse é o novo trabalho dela. Ela estreia esse espetáculo no Coachella, depois se apresenta no México e em seguida bem ao Brasil", explicou Luiz



Capital mundial do pop



Lucas Félix, secretário municipal de cultura, contou que a partir desse ano, todo mês de maio existe a perspectiva de fazer um grande evento na cidade, que coloque o mês no calendário permanente de eventos e da cultura do Rio de Janeiro.



Luiz Oscar, sócio da produtora Bonus Track, ainda afirmou que o fato de a praia de Copacabana, no Rio, ser o palco do evento, facilitou bastante nas negociações com Gaga. "O Rio de Janeiro é uma cidade que todos têm um carinho enorme, com todos os problemas que a gente tem aqui, que a gente vive aqui, felizmente ainda prevalece no exterior as coisas boas da nossa cidade. E a Praia de Copacabana, é um símbolo icônico da cidade e todo artista tem essa vontade (de se apresentar). E, principalmente, depois de ver o que os outros já fizeram e o sucesso e a repercussão que teve. O Rio de Janeiro hoje é um objeto de desejo de todos os grandes artistas", disse.

Segundo os organizadores, o espetáculo terá shows de abertura, mas os nomes ainda serão fechados e divulgados posteriormente.

Gaga se manifesta



Nas redes sociais, a estrela pop expressou sua empolgação e emoção por finalmente retornar ao país. "É uma grande honra ser convidada para cantar para o Rio -durante toda a minha carreira, os fãs no Brasil foram parte essencial do coração dos little monsters", iniciou.



A cantora relembrou o cancelamento de sua apresentação no Rock in Rio e agradeceu ao público brasileiro pela compreensão na época. "Eu estive morrendo de vontade de me apresentar para vocês por anos e fiquei de coração partido quando precisei cancelar anos atrás porque fui hospitalizada. O fato de vocês terem compreendido que eu precisava desse tempo para me recuperar significou o mundo para mim."



A artista garantiu que o show na capital fluminense será inesquecível. "Agora estou de volta, me sentindo melhor do que nunca, e trabalhando muito para garantir que este show seja um que vocês jamais esquecerão. Preparem-se para o CAOS na praia!"

Repercussão



A confirmação do show de Lady Gaga no Rio causou o maior furor nas redes sociais. O nome da artista rapidamente ficou entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter. "Nem acredito que é real", reagiu um usuário da rede social."Eu estou surtando. Como é bom ser 'Little Monster', eu te amo Lady Gaga", comentou outro.



"Gente, vocês tem ideia que a gente está vivendo um terceiro auge na carreira da Gaga? E dessa vez vamos ter a oportunidade de ver ela de pertinho em um show gratuito… Meio que merecemos tudo o que estamos vivendo", declarou uma terceira pessoa.



Diante da euforia dos fãs, o prefeito Eduardo Paes brincou: "Não tenho ingressos para o show da Lady Gaga! É aberto e de graça! Pela atenção, obrigado!".