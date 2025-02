Diogo Almeida reforça a necessidade de sigilo absoluto - TV Globo

Publicado 21/02/2025 21:15

Rio - No Quarto Fantástico, os brothers se reúnem para traçar a estratégia de votos para o próximo Paredão do BBB 25. O consenso entre os participantes aponta para Camilla como o alvo da votação.



"Se a Camilla souber que ela vai receber não sei quantos votos, ela vai ficar maluca", afirma Eva durante a conversa. Diogo Almeida reforça a necessidade de sigilo absoluto: "Ela não pode saber. Isso que estou falando para vocês, que ela não pode saber de jeito nenhum, que vai ganhar votos".Para garantir que o plano siga sem interferências, Vilma sugere que os aliados evitem conversas sobre o jogo durante a festa, reduzindo o risco de informações chegarem até Camilla. Renata alerta sobre a possibilidade de a sister contar com o voto de Maike, que faz parte do Quarto Nordeste. "Não pode mesmo", conclui o paulista.João Gabriel compartilha sua percepção sobre o impacto da possível ida de Camilla ao Paredão. "Eu posso estar errado, mas se Camilla for para o Paredão acho que ela sai", opina o brother.O ator também menciona uma conversa que teve com Camilla, na qual ela expressou admiração por Karol Conká, participante do BBB 21 que saiu do reality com a maior rejeição da história do programa, com 99,17% dos votos. Ele relata sua surpresa ao ouvir a declaração da sister: "A própria Karol Conká falou que não se orgulhava do que ela fez aqui dentro. Pô, a Camilla falou que gostava do que ela fazia. Falei: 'Gente?!'. Eu nem quis dar ênfase a isso, sabe quando você escuta... 'Eu amei a participação', ela adorou... Como que ela fala um negócio desses?".